Два пригородных поезда в Алтайском крае временно изменят маршрут

Маршрут будет следовать следующим образом:
- Электропоезд № 6010 Барнаул — Озерки (отправление в 7:17) проследует только до станции Цаплино;
- Электропоезд № 6009 Озерки — Барнаул отправится в рейс со станции Цаплино в 16:35.
Также в этот день электропоезд № 6011 Красный Боец — Барнаул проследует по участку Красный Боец — Цаплино на восемь минут раньше (отправление в 15:14). Далее все в привычном режиме.
Причина сокращений - ремонтные работы на посту электрической централизации.
Ранее сообщалось, что барнаульские дороги обработали химическими средствами.