Два сибирских рыбака преодолели 600 км ради 4,5-килограммовой щуки

Жители Новосибирска отправились на неделю рыболовную экспедицию 14 января. Их самый крупный улов — щука весом 4,5 кг и окунь весом 1,5 кг.
Рыбаки признаются, что дорога была очень тяжелой. 60 км пришлось добираться на снегоходе в лютый мороз -40 градусов. По их словам, снега «намело по уши».
«Постоянный ветер и снег создавали лютую снежную бурю. Из-за которой один день вылетел коту под хвост, даже выйти из палатки было трудно», — рассказывают они.
Когда погода немного стихала, мужчины разогревали ирландский самовар и заваривали чай с острова Ява. А также готовили «кулинарные шедевры» — макароны с мясом, овощами и сыром.
Из-за резкого понижения температуры рыбакам пришлось уехать раньше на одни сутки. По их словам, выезжали они все равно в -30. Но поездкой остались довольны.
«Если откинуть все минусы, то в общем все сложилось почти, как планировали», — сообщили они.
Ранее из до дна замерзшей речки на Алтае спасли 4,5 тонны рыбы.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!