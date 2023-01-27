Два сибирских рыбака преодолели 600 км ради 4,5-килограммовой щуки

Два рыбака из Новосибирска — Евгений Апальков и Роман Трубицын — преодолели 600 км до забытого озера «Гитара» в Томской области. Они наловили щук и окуней весом в 4,5 кг. Об этом они поделились в группе «Рыбаки Новосибирска».

Жители Новосибирска отправились на неделю рыболовную экспедицию 14 января. Их самый крупный улов — щука весом 4,5 кг и окунь весом 1,5 кг.

Рыбаки признаются, что дорога была очень тяжелой. 60 км пришлось добираться на снегоходе в лютый мороз -40 градусов. По их словам, снега «намело по уши».

«Постоянный ветер и снег создавали лютую снежную бурю. Из-за которой один день вылетел коту под хвост, даже выйти из палатки было трудно», — рассказывают они.

Когда погода немного стихала, мужчины разогревали ирландский самовар и заваривали чай с острова Ява. А также готовили «кулинарные шедевры» — макароны с мясом, овощами и сыром.

Из-за резкого понижения температуры рыбакам пришлось уехать раньше на одни сутки. По их словам, выезжали они все равно в -30. Но поездкой остались довольны.

«Если откинуть все минусы, то в общем все сложилось почти, как планировали», — сообщили они.

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