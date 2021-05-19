Две улицы перекроют в Барнауле в «Ночь музеев»

Речь идет об ул. Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Максима Горького и ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.
Автобусы будут объезжать перекрытые участки по соседним улицам, разворачиваясь на Красноармейском.
Также в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу троллейбусов до 3 часов утра. На линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамваев.
- троллейбусный маршрут № 7 «ул.Взлетная — пл.им.В.Н.Баварина» — ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр. Ленина,
- трамвайный маршрут «ст.Докучаево — пл. Свободы» — ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Строителей, пр. Красноармейский, ул.Ползунова.
Вечером 22 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки. В этом году акция пройдет под общим девизом «Больше чем музей…».