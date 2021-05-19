Две улицы перекроют в Барнауле в «Ночь музеев»

С 18:00 22 мая до 02:00 23 мая в Барнауле перекроют движение по двум улицам в старом центре, предупредили в администрации города.

Речь идет об ул. Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Максима Горького и ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.

Автобусы будут объезжать перекрытые участки по соседним улицам, разворачиваясь на Красноармейском.

Также в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу троллейбусов до 3 часов утра. На линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамваев.

троллейбусный маршрут № 7 «ул.Взлетная — пл.им.В.Н.Баварина» — ул. Попова , ул. Балтийская , ул. Малахова , ул. Юрина , ул. Матросова , пр. Ленина,

ул. Балтийская ул. Малахова ул. Юрина ул. Матросова пр. Ленина, трамвайный маршрут «ст.Докучаево — пл. Свободы» — ул. Попова , ул. Антона Петрова , ул. Северо-Западная , пр. Ленина , пр. Строителей , пр. Красноармейский , ул.Ползунова.

Вечером 22 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки. В этом году акция пройдет под общим девизом «Больше чем музей…».