19 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Две улицы перекроют в Барнауле в «Ночь музеев»

С 18:00 22 мая до 02:00 23 мая в Барнауле перекроют движение по двум улицам в старом центре, предупредили в администрации города.

"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
"Ночь музеев-2019" в Барнауле.
Анна Гречко.

Речь идет об ул. Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Максима Горького и ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.

Автобусы будут объезжать перекрытые участки по соседним улицам, разворачиваясь на Красноармейском.

Также в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу троллейбусов до 3 часов утра. На линию выйдут шесть троллейбусов и шесть трамваев.

  • троллейбусный маршрут № 7 «ул.Взлетная — пл.им.В.Н.Баварина» — ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр. Ленина,
  • трамвайный маршрут «ст.Докучаево — пл. Свободы» — ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Строителей, пр. Красноармейский, ул.Ползунова.

Вечером 22 мая в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки. В этом году акция пройдет под общим девизом «Больше чем музей…».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость