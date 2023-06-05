Движение трамваев в Барнауле восстановили

Напомним, утром 5 июня барнаульцы не смогли поехать на трамваях до работы - изменили маршруты №3,7 и 10 из-за повреждений.
Ранее в Алтайском крае ограничили движение большегрузов из-за жары в более +32 градусов.
На участках ул. Власихинской и Малахова возобновилось трамвайное движение после временной приостановки из-за повреждений на проводах, сообщили в мэрии.
Напомним, утром 5 июня барнаульцы не смогли поехать на трамваях до работы - изменили маршруты №3,7 и 10 из-за повреждений.
Ранее в Алтайском крае ограничили движение большегрузов из-за жары в более +32 градусов.
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