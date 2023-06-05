5 июня
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Жизнь

Движение трамваев в Барнауле восстановили

На участках ул. Власихинской и Малахова возобновилось трамвайное движение после временной приостановки из-за повреждений на проводах, сообщили в мэрии.

Трамвай нового поколения
Трамвай нового поколения
Барнаул 22. Фото: Татьяна Гулидова

Напомним, утром 5 июня барнаульцы не смогли поехать на трамваях до работы - изменили маршруты №3,7 и 10 из-за повреждений.

Ранее в Алтайском крае ограничили движение большегрузов из-за жары в более +32 градусов.

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