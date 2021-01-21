«Дворец для Лыковой»: опубликовано видео новой избы отшельницы Агафьи, которую строит олигарх

Напомним, ранее Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить новую избу в тайге, поскольку на старой крыша прохудилась.
Российский промышленник сразу откликнулся на зов и вскоре объявили о начале строительства. Процесс усложняет труднодоступность территории, поэтому продумали процесс доставки стройматериалов.
«Для начала в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту», — сообщили ранее.
Накануне директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий рассказал о возобновлении строительства домика.
«Уважаемые коллеги, друзья. Очень много вопросов поступает о строительстве дома для Агафьи Лыковой от Олега Дерипаски. Да, на днях были возобновили строительные работы. С трудом, но строителей удалось доставить на место и работы уже идут полных ходом», — пояснил Непомнящий.
Перед Новым годом основные строительные работы по возведению нового дома завершили. Дом подвели под крышу, дело оставалось за малым — вставить окна и провести внутреннюю отделку.
Однако по просьбе Агафьи на период поста все работы на заимке приостановили — строителей на время вывезли с территории.
Директор заповедника также поблагодарил Дерипаску за помощь в доставке доктора, который провел профилактический медосмотр Агафьи.
76-летняя Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.
Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.
Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.
Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.