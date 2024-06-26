10-летний Абдулбасир и 8-летний Магомедшапи Нурмагомедовы во время теракта в Дагестане купили воду и раздавали ее силовикам, сообщает Shot.

Отец Абдулбасира завел детей домой и рассказал им, что на пост ДПС и на храм напали террористы, проводится операция. По словам мальчиков, они захотели помочь спецназовцам. Абдулбасир предложил купить воду и раздавать ее силовикам. Его папа согласился, они доехали до ближайшего магазина и купили около восьми ящиков воды.

Мальчики несли тяжелые упаковки с водой, раздавали бутылки силовикам. Сами ребята считают, что это наименьшая помощь, которую они могли оказать бойцам в тот момент, ведь силовики защищали людей.

«Народный фронт» встретился с маленькими героями и вручил им подарки в благодарность за храбрость.

Ранее сообщалось, что главу одного из районов Дагестана Магомеда Омарова арестовали на 10 суток. Его дети участвовали в теракте.

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