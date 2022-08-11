«Единая Россия» и активисты ТОС обсудили реализацию программы инициативного бюджетирования в Барнауле

В январе 2021 года в федеральном законодательстве появилась новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления — инициативные проекты на территории муниципалитета.

Действуя из интересов местных активистов, которые создали в городе развитую сеть органов территориальных общественных самоуправления, по предложению «Единой России» в механизм инициативного бюджетирования включили ТОСы. Внедрение данного механизма дало новый толчок развития как отдельным микрорайонам города, так и всей краевой столице.

Так Барнаул стал одним из первых городов страны, который интегрировал органы ТОС в механизм инициативного бюджетирования. По просьбам самих активистов в итоге были предусмотрены такие направления реализации инициативного проекта, как объекты благоустройства, линии наружного освещения, дороги и иные транспортные сооружения, детские площадки, объекты, используемые для общественных и культурно-массовых мероприятий, и массового отдыха населения, а также иные направления, соответствующие полномочиям муниципалитета. По предложению единороссов саму процедуру участия максимально упростили и сделали прозрачной.

— Наш проект называется «Западный за здоровый образ жизни». Жители Западного микрорайона поддержали проект нашего ТОСа. И вместо погребов и поля у нас появилась спортивная площадка с ограждением. Открыли мы её только в конце июля и она сразу полюбилась всем жителям Октябрьского: поиграть в футбол, волейбол и позаниматься на тренажёрах к нам приходят со всего района. Большая востребованность площадки — лучшая оценка от жителей. Большое спасибо Вячеславу Франку за поддержку ТОСов Барнаула и реализацию инициативных проектов, — рассказала председатель ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

Вячеслав Перерядов. Фото: «Единая Россия»

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслава Перерядова, администрация города и депутатский корпус уделяет особое внимание активистам.

— Инициативное бюджетирование — новый уровень работы муниципальной власти в части взаимодействия с людьми. Это тот инструмент, который даёт возможность реализовать те потребности и желания людей, которые они считают нужными. По инициативе фракции «Единая Россия» депутаты Барнаульской городской Думы сначала выделили 20 млн рублей на реализацию инициатив населения в 2022 году, а затем, из-за возросшей стоимости проектов, бюджетное финансирование было увеличено до 38,6 млн рублей. Хочу поблагодарить администрацию города Барнаула и главу города за проработку этого важного вопроса и за предоставленную возможность реализовать ТОСам инициативные проекты. Депутатский корпус интегрирован в процесс реализации программы инициативного бюджетирования с самого начала, когда у людей зарождается инициатива, до полной реализации проекта — фактической приёмки работ. Например, на моём округе жители реализуют проект по обустройству спортивной площадки, и мы вместе с барнаульцами контролируем каждый этап реализации этого проекта, — сказал он.

Как отмечают сами городские активисты, участие в проекте — большая возможность для реализации давно задуманных инициатив. Ранее возможность участия ТОСов была предусмотрена только в рамках краевой программы поддержки местных инициатив и только для общественников, работающих в сельских территориях. Теперь городские ТОСы стали полноценными участниками механизма народного бюджетирования. И они уже планируют свои проекты на 2023 год.

Сергей Струченко. Фото: «Единая Россия»

— На Координационном совете мы — активисты ТОСов и депутаты Барнаульской гордумы — обсуждали на секциях инициативные проекты общественников. На 2023 год пока выдвинуто около 40 инициатив от ТОСов города Барнаула. Не исключаем, что количество проектов будет увеличиваться. Мы понимаем, что финансирования на текущий год будет недостаточно. Мы приняли решение обратиться к главе города Барнаула Вячеславу Франку с просьбой увеличить финансирование инициативных проектов в 2023 году, — отметил председатель Совета ТОС микрорайона «Магистральный», депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

В ближайшее время для активистов ТОС планируется серия тематических семинаров.

Напомним, механизм инициативного или народного бюджетирования позволяет жителям самим влиять на распределение средств местного бюджета. Законопроект об инициативном бюджетировании был разработан «Единой Россией» в 2020 году, с 2021 года механизм был внедрён по всей стране.