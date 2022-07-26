На страницах проекта ученики и их родители могут в режиме онлайн следить за капремонтом 2065 школ в 80 регионах, работы в которых запланированы в 2022—2023 годах

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта http://novayashkola.tilda.ws/ можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте.

На вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.

В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идёт в 1650 школах — к 1 сентября он будет закончен.

— Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил Президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдёт в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдёт не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биологии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повышаться качество образования. И мы создаем равные условия для всех школьников для его получения — независимо от их места жительства, — подчеркнул министр.

В свою очередь, координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования.

— Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии. Чтобы были спортивные секции. Обсуждение, которое мы запускаем в рамках спецпроекта, поможет определить, что нового нужно для конкретной школы. И каждый человек сможет напомнить о своей школе, если она еще не стала участником капремонта, — сказала Ольга Казакова.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.

— На федеральном уровне вместе с Общественной палатой «Единая Россия» создала штаб по общественному контролю за ходом программы. В него входят и крупные строительные компании, которые заинтересованы сделать так, чтобы дальше «Единая Россия» смогла выходить в адрес Минпросвещения и Президента с новыми инициативами. И чтобы главным получателем бюджетных средств в виде хорошо отремонтированных школ, которые фактически становятся социокультурными центрами, стали наши дети, — подчеркнула Алёна Аршинова.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.

В Алтайском крае с апреля начался капитальный ремонт 43 школ на 17 000 мест, 36 из них сельские школы. На реализацию программы региону из федерального бюджета выделено более 2 млрд рублей. К началу нового учебного года ремонт должен завершиться в 33 школах, оставшиеся 10 будут капитально отремонтированы в 2023 году.