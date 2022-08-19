«Единая Россия» помогла подготовить уже более 50 тыс. школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребенка в школу»

В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России , но и на Донбассе и освобождённых территориях

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают более 160 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Акция „Собери ребёнка в школу“ стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении „Единой России“ школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах — таких пунктов приема в регионах открыто более 4 тыс.

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передает детям в ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности. В Алтайском отделении партии собрали комплекты для первоклассников Славяносербского района ЛНР, над которым взял шефство Алтайский край. В комплект входят ранец, канцелярские товары и художественная литература.

«Акция проводится не только для того, чтобы помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с одеждой и канцелярией, но и для того, чтобы выявить обстоятельства, препятствующие обучению детей, и помочь родителям справиться с трудностями. В этом году в центре внимания наших социальных работников находится более 4 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А всего на подготовку к новому учебному году 51 тысячи школьников в краевом бюджете предусмотрено 279,5 млн рублей», — добавила координатор партпроекта «Крепкая семья» в Алтайском крае, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах „Единой России“ в Харьковской области в рамках акции „Собери ребенка в школу“ работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тыс. таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.