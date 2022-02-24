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«Единая Россия» предложит Правительству РФ способ решения проблемы долгов медучреждений

Предложенные меры помогут сократить долги медучреждений

АКЗС.
АКЗС.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Депутаты «Единой России» в Алтайском Заксобрании инициировали обращение в Правительство РФ по вопросам кредиторской задолженности медицинских организаций. Такая инициатива была озвучена сегодня на заседании фракции в АКЗС.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал о ситуации с кредиторской задолженностью медицинских организаций.

«Сегодня кредиторская задолженность в муниципалитетах продолжает расти. Существующее подушевое финансирование медицинских организаций не учитывает особенностей Алтайского края — это большая доля сельского населения и очень разветвленная сеть учреждений. Нормативы необходимо пересматривать», — сказал глава Минздрава.

Он объяснил, что установленный сейчас норматив не позволяет обеспечить должный объем финансирования медорганизаций, пересмотр параметров поможет выровнять ситуацию.

Депутаты «Единой России» единогласно поддержали предложение по изменению нормативов. Обращение будет направлено в Правительство РФ.

«Вопрос давно назрел, нам необходимо задействовать все возможности, чтобы отрасль могла нормально работать и функционировать без сбоев», — отметил руководитель фракции Сергей Приб.

В ближайшее время в АКЗС подготовят предложения. Документы внесут на рассмотрение депутатов на сессию в марте.

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