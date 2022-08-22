«Единая Россия» провела масштабный флешмоб в честь Дня Российского флага

Партия «Единая Россия» одной из первых поздравила жителей и гостей краевой столицы с Днём Российского флага, организовав флешмоб в одном из самых популярных у барнаульцев месте — на набережной города.

21 августа вечером участники флешмоба — активисты «Единой России» и её молодёжного крыла — «Молодой Гвардии», депутаты Барнаульской гордумы, представители студенческих сообществ региона собрались на набережной Барнаула. Присоединились к флешмобу и все желающие. Всего флешмоб собрал около 230 участников.

Для каждого участника были подготовлены специальные таблички в цветах бело-сине-красного флага с одной стороны, а с другой — логотип «Единой России». Под песню музыканта Дениса Майданова «Флаг моего государства» участники акции подняли таблички вверх и запустили волну, а затем таблички одновременно повернули стороной с логотипом партии. Так партийцы подчеркнули поддержку курса Президента страны.

— В рамках флешмоба, приуроченного ко Дню Государственного флага, мы решили объединить горожан с помощью такого формата. Здорово, что около 230 человек присоединились к нашему поздравлению. Такое внимание к мероприятию со стороны жителей обусловлено тем, что горожане соскучились по масштабным патриотическим мероприятиям после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. А значит, мы и дальше продолжим организовывать подобные мероприятия, — отметила волонтёр партии «Единая Россия» Ирина Кобзева.

Флешмоб стал одной из первых акций, открывшей череду поздравлений горожан с Днём Российского флага.

— Проходили с друзьями по Нагорному парку: увидели, что проходит мероприятие с большим количеством народа и, конечно же, тоже решили принять в нём участие. Классно, что собралось столько людей вместе. Надеюсь, что и дальше в нашем городе будут такие уличные мероприятия. Обязательно с друзьями примем в них участие, — сказал участник акции Даурен Габитов.

По итогу акции будет выпущен музыкальный видеоролик, в котором каждый участник сможет посмотреть, как акция выглядит с высоты птичьего полёта.