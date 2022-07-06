«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу города Бийска

Форум местного отделения партии прошел в Бийске 4 июля. На нем члены местного политического совета в ходе тайного голосования списком выдвинули 30 победителей предварительного голосования «Единой России» в качестве кандидатов в депутаты Думы города Бийска восьмого созыва по двухмандатным избирательным округам.

Представлять партию на выборах в бийскую Думу 11 сентября будут следующие кандидаты:

Бузунова Людмила Андреевна , Круглов Алексей Владимирович ( двухмандатный избирательный округ № 1).

Круглов Алексей Владимирович двухмандатный избирательный округ № 1). Ковязин Сергей Викторович , Юрьев Валерий Николаевич ( двухмандатный избирательный округ № 2).

Юрьев Валерий Николаевич двухмандатный избирательный округ № 2). Быкова Наталья Алексеевна Вишняков Александр Сергеевич ( двухмандатный избирательный округ № 3).

двухмандатный избирательный округ № 3). Беляев Евгений Николаевич , Пушкарев Андрей Николаевич ( двухмандатный избирательный округ № 4).

Пушкарев Андрей Николаевич двухмандатный избирательный округ № 4). Тырышкина Олеся Сергеевна , Тиуков Евгений Михайлович ( двухмандатный избирательный округ № 5).

Тиуков Евгений Михайлович двухмандатный избирательный округ № 5). Нечитайло Жанна Олеговна , Комаров Константин Сергеевич ( двухмандатный избирательный округ № 6).

Комаров Константин Сергеевич двухмандатный избирательный округ № 6). Беляев Евгений Анатольевич , Тяглов Дмитрий Аркадьевич ( двухмандатный избирательный округ № 7).

Тяглов Дмитрий Аркадьевич двухмандатный избирательный округ № 7). Чуй Анатолий Николаевич , Иванюк Василий Дионизиевич ( двухмандатный избирательный округ № 8).

Иванюк Василий Дионизиевич двухмандатный избирательный округ № 8). Речкова Елена Александровна , Борозенко Кирилл Сергеевич ( двухмандатный избирательный округ № 9).

Борозенко Кирилл Сергеевич двухмандатный избирательный округ № 9). Фаляхова Винера Эзгальтовна , Румянцев Олег Анатольевич ( двухмандатный избирательный округ № 10).

Румянцев Олег Анатольевич двухмандатный избирательный округ № 10). Ларейкин Сергей Владимирович , Матусевич Юлия Васильевна ( двухмандатный избирательный округ № 11).

Матусевич Юлия Васильевна двухмандатный избирательный округ № 11). Солдатов Артем Геннадьевич , Гапеева Ирина Игоревна ( двухмандатный избирательный округ № 12).

Гапеева Ирина Игоревна двухмандатный избирательный округ № 12). Рязанова Инна Владимировна , Ветрова Варвара Алексеевна ( двухмандатный избирательный округ № 13).

Ветрова Варвара Алексеевна двухмандатный избирательный округ № 13). Степанов Игорь Альбертович , Знагован Тимур Николаевич ( двухмандатный избирательный округ № 14).

Знагован Тимур Николаевич двухмандатный избирательный округ № 14). Белый Константин Валерьевич , Карасёв Алексей Леонидович ( двухмандатный избирательный округ № 15).

С выдвижением кандидатов поздравил секретарь Бийского городского местного отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Он напомнил, что в предварительном голосовании принимали участие 150 человек, 30 победителей выбрали бийчане в ходе открытого электронного голосования. Именно они 4 июля получили поддержку местного политического совета.

«Выборы 11 сентября будут в высшей степени конкурентными. Наша задача — одержать убедительную победу и по итогам голосования сформировать сильную партийную фракцию, которая будет работать в интересах бийчан», — сказал Сергей Ларейкин.

В форуме бийского городского отделения «Единой России» приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.