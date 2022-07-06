6 июля
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Жизнь

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу города Бийска

Форум местного отделения партии прошел в Бийске 4 июля. На нем члены местного политического совета в ходе тайного голосования списком выдвинули 30 победителей предварительного голосования «Единой России» в качестве кандидатов в депутаты Думы города Бийска восьмого созыва по двухмандатным избирательным округам.

Форум местного отделения партии "Единая Россия" в Бийске. 4 июля 2022 года.
Форум местного отделения партии "Единая Россия" в Бийске. 4 июля 2022 года.
Источник: altai-ter.er.ru

Представлять партию на выборах в бийскую Думу 11 сентября будут следующие кандидаты:

  • Бузунова Людмила Андреевна, Круглов Алексей Владимирович (двухмандатный избирательный округ № 1).
  • Ковязин Сергей Викторович, Юрьев Валерий Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 2).
  • Быкова Наталья Алексеевна Вишняков Александр Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 3).
  • Беляев Евгений Николаевич, Пушкарев Андрей Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 4).
  • Тырышкина Олеся Сергеевна, Тиуков Евгений Михайлович (двухмандатный избирательный округ № 5).
  • Нечитайло Жанна Олеговна, Комаров Константин Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 6).
  • Беляев Евгений Анатольевич, Тяглов Дмитрий Аркадьевич (двухмандатный избирательный округ № 7).
  • Чуй Анатолий Николаевич, Иванюк Василий Дионизиевич (двухмандатный избирательный округ № 8).
  • Речкова Елена Александровна, Борозенко Кирилл Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 9).
  • Фаляхова Винера Эзгальтовна, Румянцев Олег Анатольевич (двухмандатный избирательный округ № 10).
  • Ларейкин Сергей Владимирович, Матусевич Юлия Васильевна (двухмандатный избирательный округ № 11).
  • Солдатов Артем Геннадьевич, Гапеева Ирина Игоревна (двухмандатный избирательный округ № 12).
  • Рязанова Инна Владимировна, Ветрова Варвара Алексеевна (двухмандатный избирательный округ № 13).
  • Степанов Игорь Альбертович, Знагован Тимур Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 14).
  • Белый Константин Валерьевич, Карасёв Алексей Леонидович (двухмандатный избирательный округ № 15).

С выдвижением кандидатов поздравил секретарь Бийского городского местного отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Он напомнил, что в предварительном голосовании принимали участие 150 человек, 30 победителей выбрали бийчане в ходе открытого электронного голосования. Именно они 4 июля получили поддержку местного политического совета.

«Выборы 11 сентября будут в высшей степени конкурентными. Наша задача — одержать убедительную победу и по итогам голосования сформировать сильную партийную фракцию, которая будет работать в интересах бийчан», — сказал Сергей Ларейкин.

В форуме бийского городского отделения «Единой России» приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

«Такие форумы местных отделений до середины июля пройдут во всех муниципальных образованиях, кроме Барнаула. В краевой столице партия выдвинет кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы в ходе конференции местного отделения 6 июля. Все списки кандидатов накануне выдвижение были согласованы Президиумом регионального политсовета, поэтому по завершении форумов и конференции местных отделений мы передадим списки кандидатов в соответствующие избирательные комиссии», — резюмировал Иван Гладких.

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