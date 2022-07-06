«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу города Бийска

Представлять партию на выборах в бийскую Думу 11 сентября будут следующие кандидаты:
- Бузунова Людмила Андреевна, Круглов Алексей Владимирович (двухмандатный избирательный округ № 1).
- Ковязин Сергей Викторович, Юрьев Валерий Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 2).
- Быкова Наталья Алексеевна Вишняков Александр Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 3).
- Беляев Евгений Николаевич, Пушкарев Андрей Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 4).
- Тырышкина Олеся Сергеевна, Тиуков Евгений Михайлович (двухмандатный избирательный округ № 5).
- Нечитайло Жанна Олеговна, Комаров Константин Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 6).
- Беляев Евгений Анатольевич, Тяглов Дмитрий Аркадьевич (двухмандатный избирательный округ № 7).
- Чуй Анатолий Николаевич, Иванюк Василий Дионизиевич (двухмандатный избирательный округ № 8).
- Речкова Елена Александровна, Борозенко Кирилл Сергеевич (двухмандатный избирательный округ № 9).
- Фаляхова Винера Эзгальтовна, Румянцев Олег Анатольевич (двухмандатный избирательный округ № 10).
- Ларейкин Сергей Владимирович, Матусевич Юлия Васильевна (двухмандатный избирательный округ № 11).
- Солдатов Артем Геннадьевич, Гапеева Ирина Игоревна (двухмандатный избирательный округ № 12).
- Рязанова Инна Владимировна, Ветрова Варвара Алексеевна (двухмандатный избирательный округ № 13).
- Степанов Игорь Альбертович, Знагован Тимур Николаевич (двухмандатный избирательный округ № 14).
- Белый Константин Валерьевич, Карасёв Алексей Леонидович (двухмандатный избирательный округ № 15).
С выдвижением кандидатов поздравил секретарь Бийского городского местного отделения «Единой России» Сергей Ларейкин. Он напомнил, что в предварительном голосовании принимали участие 150 человек, 30 победителей выбрали бийчане в ходе открытого электронного голосования. Именно они 4 июля получили поддержку местного политического совета.
«Выборы 11 сентября будут в высшей степени конкурентными. Наша задача — одержать убедительную победу и по итогам голосования сформировать сильную партийную фракцию, которая будет работать в интересах бийчан», — сказал Сергей Ларейкин.
В форуме бийского городского отделения «Единой России» приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.
«Такие форумы местных отделений до середины июля пройдут во всех муниципальных образованиях, кроме Барнаула. В краевой столице партия выдвинет кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы в ходе конференции местного отделения 6 июля. Все списки кандидатов накануне выдвижение были согласованы Президиумом регионального политсовета, поэтому по завершении форумов и конференции местных отделений мы передадим списки кандидатов в соответствующие избирательные комиссии», — резюмировал Иван Гладких.