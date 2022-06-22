«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров

Они будут выплачиваться при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.

Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причинённый жизни или здоровью волонтёров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов — Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сегодня только по линии гуманитарной миссии „Единой России“ на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать. Активисты МГЕР и „Волонтёрской Роты“ ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобождённых территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтёров гражданских специальностей — медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик», — подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что добровольцы ежедневно несут вахту помощи в регионах России.

«Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это ещё необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность — защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни», — сказал он.

Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтёрских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

Причинённый вред планируется компенсировать за счёт средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определён Правительством, в равных долях, — в случае смерти волонтёра.

«В последние годы волонтёрское движение в России активно развивается, во многом это происходит благодаря поддержке государства. Волонтёры оказали неоценимую помощь медикам в борьбе с пандемией. Сегодня их помощь нужна на Донбассе. Скоро туда отправятся бойцы „Российских студенческих отрядов“ при участии „Единой России“. Формируется огромная группа людей, которые добровольно подвергают себя реальной опасности, поэтому закономерно, что государство страхует здоровье и жизнь волонтёров», — прокомментировал законопроект руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае Иван Гладких.

Напомним, инициативу «Единой России» по защите жизни и здоровья волонтёров поддержал Президент. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности Правительства и экспертным советом партии.

Отметим, только в 2021 году в волонтёрской деятельности были задействованы 35 тысяч волонтёров-медиков. Еще столько же добровольцев участвовали в поисково-спасательных работах и выполнили 43 тысячи заявок о пропаже людей. По данным МЧС России, в 2018—2020 гг. некоммерческие организации помогали ликвидировать чрезвычайные ситуации около 40 тысяч раз.

Более 50 тысяч добровольцев акции #МыВместе оказывают помощь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, в ПВР. Еще несколько сотен волонтёров «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в гуманитарной миссии партии на территории Донбасса и освобождённых территориях.