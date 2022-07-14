«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех»

«Эксперты конкурса — руководители благотворительных фондов, в том числе „Старость в радость“, Ассоциация волонтёрских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых — по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов должно быть вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.
«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах», — сказал он.
Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются — пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.
«Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы», — подчеркнула она.
Центр «серебряного» волонтерства в Алтайском крае готов принять участие в конкурсе «Единой России».
«Мы входим в двадцатку лучших регионов по работе со старшим поколением. Многие проекты хорошо известны в Алтайском крае и за его пределами. Например, спартакиада пенсионеров. Только спустя три года после наших первых соревнований такие спартакиады стали проводиться на всероссийском уровне. Или социальный проект „Жить активно — мыслить позитивно“, который реализуется в Бийске. Он побеждал в конкурсе грантов благотворительного фонда „Активное поколение“ и уже несколько лет пользуется популярностью среди пожилых бийчан. Думаю, мы сможем достойно представить Алтайский край с этими и другими проектами на конкурсе лучших практик», — сказала начальник отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Жмылева.