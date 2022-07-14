14 июля
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Жизнь

«Единая Россия» запускает в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех»

Он поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров серебряного волонтёрства, тематических клубов для пенсионеров

Конкурс «Долголетие для всех» пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

«Единая Россия» запускает конкурс «Долголетие для всех».
«Единая Россия» запускает конкурс «Долголетие для всех».
Источник: «Единая Россия»

«Эксперты конкурса — руководители благотворительных фондов, в том числе „Старость в радость“, Ассоциация волонтёрских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых — по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов должно быть вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.

«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах», — сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются — пенсионеры становятся всё более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

«Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы», — подчеркнула она.

Центр «серебряного» волонтерства в Алтайском крае готов принять участие в конкурсе «Единой России».

«Мы входим в двадцатку лучших регионов по работе со старшим поколением. Многие проекты хорошо известны в Алтайском крае и за его пределами. Например, спартакиада пенсионеров. Только спустя три года после наших первых соревнований такие спартакиады стали проводиться на всероссийском уровне. Или социальный проект „Жить активно — мыслить позитивно“, который реализуется в Бийске. Он побеждал в конкурсе грантов благотворительного фонда „Активное поколение“ и уже несколько лет пользуется популярностью среди пожилых бийчан. Думаю, мы сможем достойно представить Алтайский край с этими и другими проектами на конкурсе лучших практик», — сказала начальник отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Жмылева.

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