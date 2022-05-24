«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования.

Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, на участие в предварительном голосовании «Единой России» в этом году зарегистрировались более 1,1 миллиона избирателей.
«Со вчерашнего дня они через портал Госуслуг могут определить сильнейших кандидатов, которым доверят будущее своих городов и сёл. Как цифровая экосистема мы постоянно эволюционируем и сделали процедуру удобной и безопасной», — сказал он.
Сергей Перминов отметил высокий интерес к предварительному голосованию и среди кандидатов.
«Конкурс на место в законодательных органах субъектов РФ выше 7 человек на место, в административных центрах, городских думах — более 5 человек на место. Наша уникальная процедура в этом году подтверждает свои лидерские характеристики», — подчеркнул замсекретаря Генсовета.
Так, в Барнауле, где в сентябре пройдут выборы депутатов городской Думы, средний конкурс на одномандатный округ в ходе предварительного голосования составил около 11 человек, на один мандат — 5 человек. Всего в Барнауле оргкомитет зарегистрировал 209 кандидатов, за которых горожане с 23 мая начали отдавать свои голоса на сайте PG.ER.RU, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.
Подтверждена и защищенность предварительного голосования «Единой России». Полную прозрачность подсчёта голосов обеспечит блокчейн, все голоса избирателей в котором зашифрованы личными электронными ключами. Результат голосования расшифровать можно только после соединения ключей шифрования, отметил руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.
«Для того, чтобы процедура была непрозрачна даже для нас как организаторов, создана технология разделения ключа. Когда через неделю мы соберёмся здесь и соединим ключи, будет запущен процесс дешифровки блокчейна, и мы узнаем результаты. Безопасности системы в этом году уделено пристальное внимание, потому что увеличилась интенсивность кибератак. Мы совместно с коллегами из „Ростелекома“ эту безопасность полностью обеспечиваем. У нас подключены дополнительные специалисты и оборудование», — сообщил он.
Александр Карелин отметил, что предварительное голосование «Единой России» помогает совершенствовать избирательные технологии.
«Партия демонстрирует максимальную технологичность процедуры. Всё больше людей становятся участниками самых современных цифровых процессов. А то, что мы проводим предварительное голосование семь дней, гуманно к избирателям, которые помогают „Единой России“ определить кандидатов», — сказал он.
Илья Массух, в свою очередь, подчеркнул, что «Единая Россия» является одним из мировых лидеров использования электронных технологий и более 10 лет совершенствует процедуру отбора кандидатов на выборы напрямую избирателями.
«Россия на одном из первых мест по взаимодействию с обществом с помощью ИТ-услуг. Эти технологии — это не дань времени, а удобство для граждан по участию в политическом процессе. Ты можешь взаимодействовать с партией и государством на даче, на работе. Очень правильно, что партия продолжает использовать новации и они сопровождаются безопасным и явным выбором человека, который в итоге выливается в управление государством», — отметил эксперт.
На рост популярности процедуры среди избирателей обратил внимание и Михаил Осеевский. Он также сказал, что партия при совершенствовании процедуры предварительного голосования уделяет повышенное внимание его удобству и безопасности.
«Уверен, что именно таким и будет голосование в ближайшие несколько дней. И никаких проблем с работоспособностью технологий не будет», — заключил он.
Предварительное голосование «Единой России» проводится по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в процедуре могут все зарегистрированные на территории избирательных округов избиратели, и в электронной форме с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая включительно. Проголосовать с нуля часов по Москве с 23 мая можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. С 9 по 11 сентября 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ, по результатам выборов будет замещено более 21,5 тысяч мандатов. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы депутатов 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органов МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.