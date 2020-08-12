Ефремову предложили отбывать наказание в театре

Актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал в интервью « Известиям » про синдром актера Михаила Ефремова и «правильное наказание».

По словам Охлобыстина, Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП — чтобы все происходило по закону.

«Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова», — отметил он.

Однако, подчеркнул Охлобыстин, в случае Ефремова наказание «не принесет пользы».

«Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», — предложил актер.

Иван Охлобыстин. vk.com

Охлобыстин также отметил, в трагедии виноват не только Ефремов, но и частично «те, кто его подпаивал».

«Но тут тоже парадокс. Вспомните, как все хохотали, когда он читал стихи на злобу дня в проекте „Гражданин поэт“. Аплодировали, когда появлялся во хмелю. Его любили именно таким. Пьяненький, вольненький, сам себе король. И в итоге это кончилось трагедией», — объяснил он, как всеобщее одобрение привело к гибели человека.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице.

Изначально актер признался свою вину, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти. Сейчас звезда театра находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее Охлобыстин написал для Ефремова пьесу, в которой все пьют и постепенно гибнут.