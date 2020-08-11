Охлобыстин написал для Ефремова пьесу, в которой все пьют и постепенно гибнут

Охлобыстин отметил, что сценарий писал во время самоизоляции. Ефремов должен был поставить пьесу после пандемии коронавируса.
Однако за две недели до ДТП Ефремов «как чувствовал» и попросил Гарика Сукачева поработать над «Паром».
«Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами», — рассказал Охлобыстин.
Охлобыстин подчеркнул, что Ефремов очень увлекся этой пьесой. Все действие происходит в бане в римском зале, где выпивают лучшие друзья.
«Сначала все хорошо и дружелюбно, но после начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей», — кратко автор пьесы изложил сюжет.
Ранее актер заявил, что Ефремова «загипнотизировали» и ждет правосудия. Более того, подчеркнул он, Ефремов сильно себя изводит и даже не пытается отрицать вину.
Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице.
Что касается вины: изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.
«Признать виновным себя не могу, так как ничего не помню», — сказал Ефремов на заседании суда.
Сейчас звезда театра находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.