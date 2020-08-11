Охлобыстин написал для Ефремова пьесу, в которой все пьют и постепенно гибнут

Актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал РИА «Новости» про новую пьесу для актера Михаила Ефремова под названием «Пар».

Охлобыстин отметил, что сценарий писал во время самоизоляции. Ефремов должен был поставить пьесу после пандемии коронавируса.

Однако за две недели до ДТП Ефремов «как чувствовал» и попросил Гарика Сукачева поработать над «Паром».

«Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределенность и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами», — рассказал Охлобыстин.

Ефремов на спектакле в Самаре скрин в Youtube

Охлобыстин подчеркнул, что Ефремов очень увлекся этой пьесой. Все действие происходит в бане в римском зале, где выпивают лучшие друзья.

«Сначала все хорошо и дружелюбно, но после начинается конфликт, который приводит к гибели всех персонажей», — кратко автор пьесы изложил сюжет.

Ранее актер заявил, что Ефремова «загипнотизировали» и ждет правосудия. Более того, подчеркнул он, Ефремов сильно себя изводит и даже не пытается отрицать вину.

Сенаторы. Древний Рим. b1.filmpro.ru. кадр из сериала «Рим».

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице.

Что касается вины: изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.

«Признать виновным себя не могу, так как ничего не помню», — сказал Ефремов на заседании суда.

Сейчас звезда театра находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.