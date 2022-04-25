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Жизнь

Экс-депутату АКЗС Михаилу Никишанину исполняется 62 года

Бывший депутат АКЗС Михаил Никишанин празднует день рождения 25 апреля. Ему исполняется 62 года.

Букет, цветы, тюльпаны.
Букет, цветы, тюльпаны.
СС0

Михаил Никишанин родился в селе Родино в 1960 году.

Он окончил энергетический факультет АлтГТУ по специальности «инженер-электрик», а также отучился в Алтайском общественном институте патентоведения. Его квалификация — патентовед ВОИР (Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов).

Михаил Сергеевич — автор более 10 изобретений и рационализаторских предложений, а также более 20 публикаций, докладов на научно-практических конференциях и семинарах.

Награжден Дипломом Центрального Совета ВОИР с присвоением звания «Почетный член Общества» —за большой вклад в содействии изобретательству на Алтае.

Редакция altapress.ru от всей души поздравляет Михаила Никишанина с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, прекрасных людей вокруг и большого счастья! Пусть дела приносят только радость!

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