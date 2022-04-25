Экс-депутату АКЗС Михаилу Никишанину исполняется 62 года

Бывший депутат АКЗС Михаил Никишанин празднует день рождения 25 апреля. Ему исполняется 62 года.

Михаил Никишанин родился в селе Родино в 1960 году.

Он окончил энергетический факультет АлтГТУ по специальности «инженер-электрик», а также отучился в Алтайском общественном институте патентоведения. Его квалификация — патентовед ВОИР (Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов).

Михаил Сергеевич — автор более 10 изобретений и рационализаторских предложений, а также более 20 публикаций, докладов на научно-практических конференциях и семинарах.

Награжден Дипломом Центрального Совета ВОИР с присвоением звания «Почетный член Общества» —за большой вклад в содействии изобретательству на Алтае.

Редакция altapress.ru от всей души поздравляет Михаила Никишанина с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, прекрасных людей вокруг и большого счастья! Пусть дела приносят только радость!