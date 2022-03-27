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Жизнь

Гендиректору «Алтайской ярмарки» Андрею Олишевскому исполняется 59 лет

Генеральный директор компании «Алтайская ярмарка» Андрей Олишевский отмечает день рождения 27 марта. Ему исполняется 59 лет.

Андрей Олишевский.
Андрей Олишевский.
Анна Зайкова, altapress.ru

Андрей Олишевский родился в 1963 году. Сначала он был рабочим на заводе «Трансмаш», а в 1992—1994 годах возглавлял комитет по делам молодежи в Администрации железнодорожного района.

В 1994 году Андрей Иванович организовал и возглавил ЗАО «Алтайская ярмарка». Оно стало центром деловой активности Алтайского края и местом, где встречаются промышленники, коммерсанты и представители власти.

Под руководством Андрея Олишевского в Барнауле также открыли детский приют и создали телефон доверия.

Редакция altapress.ru поздравляет Андрея Ивановича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, продуктивной работы и интересных встреч по жизни!

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