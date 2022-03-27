Гендиректору «Алтайской ярмарки» Андрею Олишевскому исполняется 59 лет

Генеральный директор компании «Алтайская ярмарка» Андрей Олишевский отмечает день рождения 27 марта. Ему исполняется 59 лет.

Андрей Олишевский родился в 1963 году. Сначала он был рабочим на заводе «Трансмаш», а в 1992—1994 годах возглавлял комитет по делам молодежи в Администрации железнодорожного района.

В 1994 году Андрей Иванович организовал и возглавил ЗАО «Алтайская ярмарка». Оно стало центром деловой активности Алтайского края и местом, где встречаются промышленники, коммерсанты и представители власти.

Под руководством Андрея Олишевского в Барнауле также открыли детский приют и создали телефон доверия.

Редакция altapress.ru поздравляет Андрея Ивановича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, продуктивной работы и интересных встреч по жизни!