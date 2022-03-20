Барнаульскому автоцентру «Реал» исполняется 14 лет

Автокомплекс «Реал» открылся в Барнауле в 2008 году.
Компания, которой он принадлежит, продает и обслуживает разные марки авто: Kia, Subaru, Infiniti, Mazda, Chevrolet, Chevrolet Niva.
Автоцентр «Реал» — это комплекс площадью 3 тыс. кв. м. В нем работают 3 шоурума, сервисный центр, автомойка, отдел запчастей и автоаксессуаров, а также площадка-накопитель для машин.
Altapress.ru поздравляет «Реал» с днем рождения! Желаем высоких продаж, финансового благополучия, процветания и интересной работы!
Присоединиться к поздравлениям можно на странице по адресу Правобережный тракт, 29а (автоцентр «Реал»).