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Жизнь

Барнаульскому автоцентру «Реал» исполняется 14 лет

Автоцентр «Реал» отметит день рождения завтра, 21 марта. Ему исполнится 14 лет.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Автокомплекс «Реал» открылся в Барнауле в 2008 году.
Компания, которой он принадлежит, продает и обслуживает разные марки авто: Kia, Subaru, Infiniti, Mazda, Chevrolet, Chevrolet Niva.

Автоцентр «Реал» — это комплекс площадью 3 тыс. кв. м. В нем работают 3 шоурума, сервисный центр, автомойка, отдел запчастей и автоаксессуаров, а также площадка-накопитель для машин.

Altapress.ru поздравляет «Реал» с днем рождения! Желаем высоких продаж, финансового благополучия, процветания и интересной работы!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице по адресу Правобережный тракт, 29а (автоцентр «Реал»).

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