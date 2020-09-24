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24 сентября
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Жизнь

Экс-директора «Сибсельмаша» повторно задержали в Новосибирске за «крупное мошенничество»

В Новосибирске задержали известного бизнесмена, бывшего директора завода «Сибсельмаш» Олега Утиралова, сообщает «Сибирь.Реалии».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Следствие попросило арестовать Утиралова по делу о мошенничестве, но его задержали только на 72 часа.

«Его вновь подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщили изданию в Кировском райсуде.

Сейчас следствию необходимо предоставить суду доказательства обоснованности ареста бизнесмена.

Примечательно, что весной 2019 года Утиралова приговорили к 5 годам условно и оштрафовали на 500 тыс. рублей. Вместе с экс-директором компании «СибТрансУголь» Андреем Шмаковым его признали виновным в мошенничестве с поддельными векселями предприятия.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

У «Сибсельмаша» перед «СибТрансУглем» сформировалась задолженность на сумму свыше 100 млн рублей в виде пяти векселей со сроком гашения в 2005 году. Однако в 2005 году «СибТрансУголь» ликвидировали, но векселя к погашению не предъявили.

В 2012 году «Сибсельмаш» признали банкротом. Тогда Утиралов и Шмаков, по версии следствия, заменили бланки старых векселей, указав получателем долга подконтрольную им компанию «Сибстрой».

Арбитражный суд включил «Сибстрой» в список кредиторов — товарищи получили право на имущество.

Кроме того, в 2018 году Утиралова, как экс-директора предприятия «Сибэлектротерм» (с 2012 по 2015 год), судили за сокрытие 57 млн рублей от уплаты налогов. В феврале 2017 года предприятие признали банкротом — кредиторская задолженность составила 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что экс-главе крупного алтайского холдинга «НОВАЭМ» грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей.

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