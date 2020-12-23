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Жизнь

Экс-министр экономики Орешкин возглавил совет директоров Первого канала для «оздоровления»

Бывшего министра экономического развития России Максима Орешкина назначили председателем совета директоров Первого канала, сообщает ТАСС.

Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
kremlin.ru

Напомним, Орешкин около четырех лет руководил Министерством экономразвития РФ. Он не попал в состав нового правительства, которое возглавил экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента России Максим Орешкин», — рассказали в Минцифре.

В ведомстве подчеркнули, что «высокий уровень представительства государства» в совете директоров телеканала — это подтверждение того, что Первый канал остается одним из ключевых медиаактивов.

Также в министерстве заявили, что государство снизит свою долю в уставном капитале телеканала до 34% с 51%, получив «золотую акцию».

Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
kremlin.ru

Увеличение уставного капитала происходит согласно указу президента России Владимира Путина «ввиду необходимости финансового оздоровления» Первого канала.

Орешкин в бытность министром получил популярность благодаря своим высказываниям. Например, он объяснил, как бедные россияне тормозят экономику, которую не могут разогнать нацпроекты.

Также Орешкин рассказал об опасности снижения инфляции: «Низкая инфляция означает, что уровень спроса в экономике, уровень дохода и бизнеса, и людей ниже, чем он мог бы быть при стабильной инфляции».

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