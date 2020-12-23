Экс-министр экономики Орешкин возглавил совет директоров Первого канала для «оздоровления»

Напомним, Орешкин около четырех лет руководил Министерством экономразвития РФ. Он не попал в состав нового правительства, которое возглавил экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента России Максим Орешкин», — рассказали в Минцифре.

В ведомстве подчеркнули, что «высокий уровень представительства государства» в совете директоров телеканала — это подтверждение того, что Первый канал остается одним из ключевых медиаактивов.

Также в министерстве заявили, что государство снизит свою долю в уставном капитале телеканала до 34% с 51%, получив «золотую акцию».

Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. kremlin.ru

Увеличение уставного капитала происходит согласно указу президента России Владимира Путина «ввиду необходимости финансового оздоровления» Первого канала.

Орешкин в бытность министром получил популярность благодаря своим высказываниям. Например, он объяснил, как бедные россияне тормозят экономику, которую не могут разогнать нацпроекты.

Также Орешкин рассказал об опасности снижения инфляции: «Низкая инфляция означает, что уровень спроса в экономике, уровень дохода и бизнеса, и людей ниже, чем он мог бы быть при стабильной инфляции».