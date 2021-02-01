Экс-начальницу из сибирской прокуратуры, обвиняемую по делу о ложном доносе, отпустили из СИЗО

В Новосибирской области смягчили меру пресечения Александре Авериной, бывшей начальнице управления региональной прокуратуры, которое надзирает за соблюдением законов, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Новосибирский областной суд в понедельник, 1 февраля, удовлетворил апелляционную жалобу защиты Авериной.

«Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 1 февраля 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 11 января 2021 года в отношении обвиняемой Авериной А.И. отменено, принято новое, которым изменена мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест», — рассказали в суде.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска продлил Авериной арест до 13 апреля 2021 года, как и другому фигуранту дела — бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу.

Напомним, Ференца задержали в ноябре 2020 года. В СМИ сообщали, что расследование связано с делом местного «пиво-лимонадного короля».

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Аверину обвиняют в «пособничестве в заведомо ложном доносе», а Ференца — в превышении должностных полномочий.

«Правоохранительные органы выявили коррупционные контакты руководства органов прокуратуры региона, осуществлявшиеся через ООО „Канон“, созданное для легализации взяток путем оказания так называемых „юридических услуг“ в интересах бизнесменов и членов криминальных структур», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Ранее по данным фактам в соответствии с распоряжением генпрокурора России провели комплексную проверку прокуратуры Новосибирской области.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 40 сотрудников новосибирской прокуратуры, лишились своих постов прокурор области и его заместители, а также ряд высокопоставленных прокуроров.

Накануне в Новосибирске задержали в трехэтажном особняке главу местного управления, смотрящего за региональными дорогами. Чиновник якобы «сохранял и формировал новые договорные отношения».