Экс-ректор алтайского медуниверситета хочет вернуть должность

Бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан через суд требует не только вернуть ему ставку в вузе, но и право участвовать в выборах ректора. Об этом пишет «Банкфакс». Ранее суд уже рассматривал дело Салдана и все претензии отклонил.

Суд заново рассмотрит дело 30 ноября, так как истец добавил к прежним требованиям право на участие в выборах, что и стало основанием для пересмотра.

Выборы руководителя в вузе уже стартовали. Заявления в назначенный срок подали пять человек. Все они действующие сотрудники вуза. В том числе избираться будет и Ирина Шереметьева, которая исполняет обязанности ректора.

Игорь Салдан руководил вузом пять лет. 19 ноября 2019 года он покинул пост ректора и автоматически лишился 0,5 ставки на посту завкафедрой гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности. Трудовой контракт расторгли и сотрудником АГМУ он больше не является.

25 декабря 2019 года Салдан подал иск о восстановлении в должности ректора и возвращении ставки. В марте 2020 года на финальном заседании суд отклонил все его претензии.

Адвокат Игоря Салдана настаивал на том, что увольнение было незаконным, так как ректор находился на больничном.

Оппоненты экс-ректора в суде указывали на то, что его ознакомили с приказом еще 18 ноября, и тогда с его здоровьем все было в порядке.