10 августа
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Жизнь

Эксперт назвал одно место, в котором нельзя хранить консервацию. За это штрафуют

Хранить консервированные продукты запрещено в подвалах многоэтажек.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

За это грозит штраф до 15 тыс. рублей, объяснил РИА Новости старший юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

По словам Мстояна, хранить зимние заготовки в подвале многоэтажного дома можно только в специальных кладовых.

Их жильцы должны приобретать в собственность.

«Другие помещения подвала относятся к местам общего пользования, и хранить там личные вещи, в том числе консервацию, прямо запрещено законом. За это может грозить штраф 5−15 тыс. рублей», — подчеркнул юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за ремонт пола.

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