Эксперт объяснил, почему банковскую карту могут заблокировать за обычный перевод

По его словам, часто в кредитной организации руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Поэтому одной из причин может быть сомнительная операция, а за таковую может принять обычный перевод особо бдительный сотрудник банка, сказал Рогачевский.
Вызвать подозрения может необычная активность клиента, когда он совершает много операций за короткий период, или если ему с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени. Также в банке могут заподозрить клиента в незаконном ведении предпринимательской деятельности.