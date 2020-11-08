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Жизнь

Эксперт объяснил, почему банковскую карту могут заблокировать за обычный перевод

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента, пишет «25 регион».

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

По его словам, часто в кредитной организации руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Поэтому одной из причин может быть сомнительная операция, а за таковую может принять обычный перевод особо бдительный сотрудник банка, сказал Рогачевский.

Вызвать подозрения может необычная активность клиента, когда он совершает много операций за короткий период, или если ему с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени. Также в банке могут заподозрить клиента в незаконном ведении предпринимательской деятельности.

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