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Жизнь

Эксперты назвали четыре сценария появления COVID-19 и выявили «недостающее звено»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с китайскими экспертами выяснили сценарии появления коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Ранее глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по расследованию должны выпустить в ближайшие дни.

Специалисты посетили китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса.

По данным агентства, исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности.

Наиболее вероятный сценарий происхождения COVID-19 — передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.

«Утечка из лаборатории крайне маловероятна», — выяснили эксперты.

В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
vk.com/barneos22

Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку оценили как вероятный сценарий. Распространение через пищевые продукты назвали возможным, но маловероятным.

Издание отмечает, что получило почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ.

В черновом варианте отчета подчеркнули, что «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

Ранее глава минздрава Алтайского края заявил, что регион готовится к третьей волне коронавируса.

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