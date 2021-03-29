Эксперты назвали четыре сценария появления COVID-19 и выявили «недостающее звено»

Ранее глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по расследованию должны выпустить в ближайшие дни.
Специалисты посетили китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса.
По данным агентства, исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности.
Наиболее вероятный сценарий происхождения COVID-19 — передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.
«Утечка из лаборатории крайне маловероятна», — выяснили эксперты.
Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку оценили как вероятный сценарий. Распространение через пищевые продукты назвали возможным, но маловероятным.
Издание отмечает, что получило почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ.
В черновом варианте отчета подчеркнули, что «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».
Ранее глава минздрава Алтайского края заявил, что регион готовится к третьей волне коронавируса.