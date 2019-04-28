Эксперты опасаются «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не пытаются восстановить энергетическую инфраструктуру и пользуются неподходящим топливом на атомных станциях, в связи с чем уже в ближайшие годы там возможно повторение крупной атомной аварии. Об этом пишет RT со ссылкой на экспертов.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине продолжают работать предприятия, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

«Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он добавил, что любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины.

Помимо этого, по мнению экспертов, проблему представляет и сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Так, Украина заключила контракты с обанкротившейся американской компанией Westinghouse, однако поставляемые ею составляющие не подходят для украинских АЭС, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Телеканал также напомнил высказывание экс-директора ЧАЭС Михаила Уманца по использованию американского топлива на атомных станциях на Украине.

«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», — сказал Уманец.