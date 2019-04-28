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Жизнь

Эксперты опасаются «второго Чернобыля» на Украине

Украинские власти не пытаются восстановить энергетическую инфраструктуру и пользуются неподходящим топливом на атомных станциях, в связи с чем уже в ближайшие годы там возможно повторение крупной атомной аварии. Об этом пишет RT со ссылкой на экспертов.

После чернобыльской катастрофы.
После чернобыльской катастрофы.
Станислав Полесский (vk.com/chernobyl_pripyat)

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине продолжают работать предприятия, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

«Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он добавил, что любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины.

Помимо этого, по мнению экспертов, проблему представляет и сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Так, Украина заключила контракты с обанкротившейся американской компанией Westinghouse, однако поставляемые ею составляющие не подходят для украинских АЭС, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Телеканал также напомнил высказывание экс-директора ЧАЭС Михаила Уманца по использованию американского топлива на атомных станциях на Украине.

«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», — сказал Уманец.

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