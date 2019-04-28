Эксперты опасаются «второго Чернобыля» на Украине

Ранее депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на Украине продолжают работать предприятия, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.
«Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Он добавил, что любая технологическая авария на АЭС, в частности на Запорожской, будет иметь серьезные последствия для всей Украины.
Помимо этого, по мнению экспертов, проблему представляет и сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Так, Украина заключила контракты с обанкротившейся американской компанией Westinghouse, однако поставляемые ею составляющие не подходят для украинских АЭС, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Телеканал также напомнил высказывание экс-директора ЧАЭС Михаила Уманца по использованию американского топлива на атомных станциях на Украине.
«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», — сказал Уманец.