Эксперты оценили риск блокировки гаджетов на Android и iOS в России

31 марта на встрече руководства американских технологических компаний с чиновниками правительства США будут обсуждать возможности блокировки новых устройств на Android и iOS, если они активируются в России, сообщают « Известия ».

Эксперты считают, что шансы на такое решение 50 на 50.

Как подчеркнул гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства подобных решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

«Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — отметил Кусков.

На работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник газеты.