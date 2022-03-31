31 марта
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Жизнь

Эксперты оценили риск блокировки гаджетов на Android и iOS в России

31 марта на встрече руководства американских технологических компаний с чиновниками правительства США будут обсуждать возможности блокировки новых устройств на Android и iOS, если они активируются в России, сообщают «Известия».

Пароль на телефоне.
Пароль на телефоне.
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Эксперты считают, что шансы на такое решение 50 на 50.

Как подчеркнул гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства подобных решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

«Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — отметил Кусков.

На работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник газеты.

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