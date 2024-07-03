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Жизнь

Эксперты рассказали, какие нужно делать упражнения, чтобы улучшить качество сна

Эксперты рассказали, какие упражнения помогут улучшить качество сна. Перед сном лучше делать разминку и растяжку, сообщает Men Today.

йога
йога
СС0

Лучше всего начать с упражнения на позвоночник. Для этого нужно встать ровно и поставить ноги на ширине плеч, а руки вытянуть над головой. Затем потягивайтесь наверх, отведите грудную клетку вправо и влево. Повторяйте несколько раз.

В следующем упражнении поставьте ноги на ширине плеч и слегка согните в коленях. Руками упирайтесь в бедра, а спину выпрямите, затем округляйте спину и опустите голову. Вернитесь в исходное положение и повторяйте так несколько раз.

Далее поставьте ноги немного шире плеч, предплечья нужно положить друг на друга. Наклонитесь и потянитесь локтями к полу, в таком положении надо на некоторое время задержаться.

В последнем упражнении нужно сесть на пол и согнуть ноги в коленях, руки убрать за спину. Начинайте поднимать таз так, чтобы тело образовало одну линию, а ладони расположите под плечами. В таком положении задержитесь.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, почему возникает бессонница и как ее преодолеть.

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