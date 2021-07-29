Эксперты сообщили о проблемах с космическим модулем «Наука», который пролетал над Барнаулом

Несколько проблем наблюдаются на российском многоцелевом лабораторном модуле «Наука», запущенном к Международной космической станции, заявило Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты», — отметили европейские специалисты.

21 июля лабораторный модуль «Наука» с помощью ракеты «Протон-М» был отправлен к МКС с космодрома Байконур. На полет потребуется восемь дней.

Российский Центр управления полетами (ЦУП) сообщил о потере телеметрии с модуля, когда тот раскрыл антенны и солнечные батареи, сказали в EKA. Из-за этого всю неделю в ЦУП были «неспокойные дни»: россиянам пришлось проводить критические испытания двигательной установки и менять орбиту модуля, пишет «Росбалт».

Тем не менее центру удалось гарантировать, что модуль долетит до МКС, «опираясь на собственные энергетические и навигационные системы».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении многофункционального лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М».

«Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия», — сказал глава «Роскосмоса».

Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту.

Стыковка со станцией намечена на 29 июля. Ранее стыковка была запланирована на 24 июля.

О модуле

Модуль «Наука» весит более 20 тонн. Длина по корпусу — свыше 13 м, максимальный диаметр — 4,25 м.

Здесь 14 рабочих мест внутри и почти столько же снаружи.

Есть дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет.

Модуль оснащен европейским манипулятором ERA. Это огромная роботизированная рука: грузоподъемность — восемь тонн, а точность движений — до пяти миллиметров. Робот может выполнять самые сложные операции без привлечения экипажа.

Сам модуль «Наука» начали разрабатывать еще в 1995 году.

Его планировали отправить к МКС в 2007 году, но запуск неоднократно откладывался про техническим причинам.