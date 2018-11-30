Эксперты узнали, как кормят россиян в школах и больницах

Согласно результатам исследования, больше всего граждане недовольны внешним видом, однообразием и качеством блюд, пишут «Известия».
Качество не устраивает каждого третьего опрошенного. При этом за последний год увеличилось число лиц, довольных вкусом и размером порций, а также чистотой в столовых.
В ОНФ обращают внимание на устаревшие нормы СанПиН, отсутствие стандартов для разработки меню и возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний.
Неправильное питание — это пятая по распространенности причиной, приводящей к гибели россиян, считают медики.
В опросе участвовали более 46 тыс. человек.