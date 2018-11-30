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Жизнь
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Эксперты узнали, как кормят россиян в школах и больницах

Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) узнали мнение россиян о питании в социальных учреждениях, в том числе в школах и больницах.

Столовая педуниверситета.
Столовая педуниверситета.
Анна Муратова

Согласно результатам исследования, больше всего граждане недовольны внешним видом, однообразием и качеством блюд, пишут «Известия».

Качество не устраивает каждого третьего опрошенного. При этом за последний год увеличилось число лиц, довольных вкусом и размером порций, а также чистотой в столовых.

В ОНФ обращают внимание на устаревшие нормы СанПиН, отсутствие стандартов для разработки меню и возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний.

Неправильное питание — это пятая по распространенности причиной, приводящей к гибели россиян, считают медики.

В опросе участвовали более 46 тыс. человек.

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