Эксперты выяснили, что мужчины хотят получить на 23 февраля

Эксперты Авито опросили более 3 000 женщин и мужчин, чтобы узнать все о подарках ко Дню защитника Отечества. Выяснилось, что вопреки всем желаниям, представителям сильного пола придется довольствоваться средствами по уходу.

По результатам опроса, в этом году 33% мужчин получит на 23 февраля средства для ухода за лицом и телом. Одежда, обувь и подарочные сертификаты оказались на втором месте по популярности ответов (24%). Следом идут товары для спорта и алкоголь (20%), носки и нижнее белье в подарочной упаковке (18%). 1% счастливчиков получат в подарок автомобиль, столько же — домашнее животное.

При этом сами представители сильного пола в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25%). Еще 18% будут рады часам, а 17% респондентам нужны дезодоранты и пены для бритья. Носкам и нижнему белью обрадуется всего 9% мужчин.

Чуть менее половины женщин (42%) готовы потратить на подарок к 23 февраля от 1 000 до 3 000 рублей. Еще 36% планируют обойтись самым бюджетным вариантом презента — до 1 000 рублей. От 10 000 рублей на подарок готовы потратить только 2% россиянок.