4 августа
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Жизнь

Экспертный форум «Зерно Сибири» соберет ведущих аналитиков зернового рынка в Барнауле

В Барнауле 25 августа в парк-отеле «Чайка» состоится крупнейший летний зерновой форум на Алтае – «Зерно Сибири».

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Форум организован при поддержке Правительства Алтайского края. «Зерно Сибири» проходит в Барнауле уже второй год и привлекает экспертов и участников со всей России.

В программе запланированы доклады генерального директора аналитического агентства «ПроЗерно» Владимира Петриченко, главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача, министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина и многих других.

Модератор и один из организаторов форума, президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман говорит:

"Форум «Зерно Сибири» задумывался как площадка для обсуждения самых горячих для летнего сезона тем: что делать с урожаем, каковы оценки и ожидания зернового и масличного рынков, качество зерна нового урожая и т.д. Но в сегодняшней непростой экономико-политической обстановке аграриям приходится решать и множество других сложных вопросов. Каждый сезон в аграрной отрасли, как всегда, уникален."

Из особенностей и вызовов этого года можно выделить следующие:

  • Исторически рекордный урожай прошлых лет и исторически рекордные переходящие остатки.
  • Многочисленные санкции, которые существенно осложняют экспорт нашей продукции даже в дружественные страны.
  • Новый урожай, который уже начали собирать южные регионы России, вновь обещает нам рекорд: он может стать третьим или даже втором в истории современной России.

Форум пройдет одним днем, но программа составлена так, чтобы участники смогли получить экспертные оценки от ведущих экономистов и аналитиков зернового рынка.

Среди тем, заявленных в программе: «Макроэкономика. Прогноз развития экономики РФ», «Основные тренды и риски развития сельского хозяйства в РФ», «Прогнозы уборочной кампании в Алтайском крае», «Старт и перспективы 2023-2024 зернового года», «Первая информация о качестве зерна урожая 2023 года в России и Сибирском Федеральном округе», «Оценки и ожидания масличного рынка в 2023 году», «Факторы ценообразования на рынке масличных в сезоне 2023-2024».

Организаторы форума: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, ПроЗерно, АгроСоюз.

Заявку на участие можно подать по телефонам:
+7 (963) 500-13-33; +7 (902) 140-04-74.

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