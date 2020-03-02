Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 2°C

Эмир Кустурица может стать гостем Шукшинского кинофестиваля

Югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица может стать гостем Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Эмир Кустурица.
Эмир Кустурица.
commons.wikimedia.org

Организаторы кинофестиваля направили режиссеру предложение и уже получили предварительное согласие. Как подчеркнули в минкульте, пока нельзя уверенно утверждать, что звезда мирового кинематографа точно прибудет на Алтай.

Вопрос находится в работе, добавили в пресс-службе.

Шукшинский кинофестиваль пройдет в июле.

Кто такой Эмир Кустурица

Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Наибольшую известность получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд».

Также известен, как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

В последние годы живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке, пишет сценарии для других постановщиков. Предпочитает говорить по-английски и упорно называет себя югославом, эмиром несуществующей страны, отмечает kino-teatr.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость