Энергетики рассказали, когда дадут отопление в Барнауле

Магистральные теплосети в Барнауле уже наполнены подогретой водой. Энергетики ждут, когда администрация города объявит о начале отопительного сезона. После этого УК могут подавать заявление на подачу тепла. Об этом рассказал директор теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Александр Гросс.

По его словам, сейчас чиновники мониторят температуру в детских садах. Как только она станет ниже положенного, мэрия подпишет постановление о начале отопительного сезона. Тогда энергетики оперативно подадут тепло во все соцучреждения — детсады, школы, больницы (в первую очередь в те, где есть стационар). «Если постановление выйдет, скажем, утром, в обед мы уже начнем подавать тепло», — рассказал Гросс.

В каких числах начнется отопительный сезон?

По предположению Гросса, начала отопительного сезона следует ждать в двадцатых числах сентября. Исключение: перинатальный центр на ул. Попова. Его директор обратилась к энергетикам и рассказала, что им тепло критически важно — в палатах нужно поддерживать температуру в 27 градусов. Центру тепло дадут раньше, заверил Александр Гросс.

После того, как администрация подпишет постановление, управляющие компании и ТСЖ смогут обращаться в СГК, чтобы энергетики подали тепло. Когда именно подавать заявление, решают жильцы. Часто с этим не спешат, чтобы сэкономить на коммунальных платежах.

Как рассказал директор теплосетевого подразделения, от момента подачи заявления до теплых батарей пройдет до двух суток. Это если все инженерные системы дома готовы к отопительному сезону и сотрудники УК или ТСЖ будут действовать правильно. В противном случае запуск тепла для жителей конкретных домов может затянуться.

Как предполагает Александр Гросс, большая часть домов запустят отопление в течение 1−2 недель после старта отопительного сезона.

Напомним, по состоянию на 11 сентября акты готовности к отопительному сезону получили более 80% многоквартирных домов с центральным отоплением в Барнауле. Всего к подаче тепла готовят 3837 таких объектов.