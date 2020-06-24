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Жизнь

+77. Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае не снижается

За сутки в Алтайском крае выявили еще 77 инфицированных коронавирусом, сообщил 24 июня оперативный штаб. Сразу 22 заболевших обнаружили в Кулундинском районе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Из числа новых заболевших в Барнауле — 34 человека, в Кулундинском районе — 22, в Рубцовске — 6, в Первомайском районе — 4, в Новоалтайске — 2. Бийский, Завьяловский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы добавили в статистику по одному человеку.

Общее число заболевших в крае составляет 3522 человека, в том числе 369 детей.

За прошедшие сутки скончался один инфицированный пациент, но этот случай отнесли к иным причинам смерти.

Всего скончались — 59 взрослых, в том числе 29 случаев от COVID-19, 27 случаев — иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.

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