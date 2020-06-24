+77. Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае не снижается

Из числа новых заболевших в Барнауле — 34 человека, в Кулундинском районе — 22, в Рубцовске — 6, в Первомайском районе — 4, в Новоалтайске — 2. Бийский, Завьяловский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы добавили в статистику по одному человеку.
Общее число заболевших в крае составляет 3522 человека, в том числе 369 детей.
За прошедшие сутки скончался один инфицированный пациент, но этот случай отнесли к иным причинам смерти.
Всего скончались — 59 взрослых, в том числе 29 случаев от COVID-19, 27 случаев — иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.