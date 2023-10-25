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Жизнь

Еще один теплый день, «красивые» дома и сокровища. Что произошло в Алтайском крае 25 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Тепло еще на один день задержится в Алтайском крае — а потом нас ждет резкое похолодание. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.
  • Строители и архитекторы объяснили, почему в Барнауле перестали строить «красивые», смелые и выразительные дома — и стоит ли нам ждать новую «Анастасию» или «Аквамарин».
  • В Барнауле выстроились очереди в шиномонтажки — водители экстренно переобуваются. Госавтоинспекция Алтайского края тем временем объяснила, как выбрать зимние шины.
  • Компания «Вирт-М» в Целинном районе получила новое итальянское оборудование — оно предназначено для местного мельничного комплекса и увеличит его мощности вдвое.
  • В Шелаболихинском районе группа подростков жестоко избила своих сверстников. Как сообщил Следком, предполагаемая причина конфликта — употребление пострадавшими запрещенных веществ.
  • Эксперты рассказали, какие полезные ископаемые сейчас добывают в Алтайском крае, а также о том, сможет ли регион снова стать «житницей» серебра для страны и почему добыча некоторых элементов здесь была засекречена советской властью.

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