Еще один теплый день, «красивые» дома и сокровища. Что произошло в Алтайском крае 25 октября

- Тепло еще на один день задержится в Алтайском крае — а потом нас ждет резкое похолодание. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.
- Строители и архитекторы объяснили, почему в Барнауле перестали строить «красивые», смелые и выразительные дома — и стоит ли нам ждать новую «Анастасию» или «Аквамарин».
- В Барнауле выстроились очереди в шиномонтажки — водители экстренно переобуваются. Госавтоинспекция Алтайского края тем временем объяснила, как выбрать зимние шины.
- Компания «Вирт-М» в Целинном районе получила новое итальянское оборудование — оно предназначено для местного мельничного комплекса и увеличит его мощности вдвое.
- В Шелаболихинском районе группа подростков жестоко избила своих сверстников. Как сообщил Следком, предполагаемая причина конфликта — употребление пострадавшими запрещенных веществ.
- Эксперты рассказали, какие полезные ископаемые сейчас добывают в Алтайском крае, а также о том, сможет ли регион снова стать «житницей» серебра для страны и почему добыча некоторых элементов здесь была засекречена советской властью.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.