Еще один жаркий день наступил в Алтайском крае

Днем 11 июня в Алтайском крае градусник покажет +31…+36 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Кроме того, возможны грозы.
Ветер будет юго-восточный, скоростью 5−10 м/с. Но в некоторых районах он усилится до 19 м/с.
Погода в Барнауле 11 июня
Днем 11 июня в Барнауле потеплеет до +31…+33 градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер также будет юго-восточный, скоростью 5−10 м/с.
Кстати, аномальная жара свыше +35 задержится в Алтайском крае с 11 по 14 июня. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение с высоким классом пожароопасности.