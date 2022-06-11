Еще один жаркий день наступил в Алтайском крае

Какая погода будет в Алтайском крае и его столице, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Днем 11 июня в Алтайском крае градусник покажет +31…+36 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Кроме того, возможны грозы.

Ветер будет юго-восточный, скоростью 5−10 м/с. Но в некоторых районах он усилится до 19 м/с.

Погода в Барнауле 11 июня

Днем 11 июня в Барнауле потеплеет до +31…+33 градусов. Осадков при этом не ожидается. Ветер также будет юго-восточный, скоростью 5−10 м/с.

Кстати, аномальная жара свыше +35 задержится в Алтайском крае с 11 по 14 июня. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение с высоким классом пожароопасности.