Еще одну улицу асфальтируют в Барнауле

К асфальтированию ул. Водозаборной в барнаульском поселке Плодопитомник приступили в рамках национального проекта, сообщают в мэрии.

Ремонт проводят на участке от Змеиногорского тракта до здания №3/419.

Общая протяженность асфальтируемой дороги - порядка 2 км.

Дорожники уже сняли старый асфальт, а также разровняли основание для нового - из щебеночно-песчаной смеси.

После укладки асфальта на улице установят бортовой камень, укрепят обочины, обустроят водопропускные трубы, установят знаки и нанесут разметку.

Напомним, что ул. Водозаборная соединяет между собой два садово-некоммерческих товарищества - "Солнечный" и "Спутник". Новая дорога позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд садоводам.

Сейчас в Барнауле по нацпроекту ремонтируют восемь дорог.

Ранее барнаульцы вновь удивились ямам на недавно отремонтированных дорогах.