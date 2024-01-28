Эстафета: "голую" вечеринку провели на закарпатском горнолыжном курорте

В сети появилось видео, как мужчина танцует с длинным предметом одежды, походим на носок, на половом органе. Другой одежды на нем нет.

А другой мужчина исполнял песню с ненормативной лексикой, указывает Lenta.ru.

До этого в России голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в декабре в московском клубе «Мутабор». Главной особенностью "вечера встреч" был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Изюминкой образа было бриллиантовое колье на нижнем белье блогерши.

Звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого был только один элемент одежды — носок.

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