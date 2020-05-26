Это вам не цирк. Как простой медведь с Алтая делает счастливыми несчастных детей и больных взрослых

Протест равнодушию
Волонтерский проект «Михутка» появился в Барнауле два года назад и стал протестом так называемому общественному равнодушию. Символом борьбы с несправедливостью решили сделать большого улыбчивого медведя. Он такой же сильный, как герой из русских сказок, и готов прийти на помощь. Михутка — так зовут косолапого — помогает детям и взрослым самыми разными способами. Он может прийти в гости, устроить чаепитие и даже организовать настоящее мотошоу.
Топ-5 акций от волонтерского проекта
- 5-е место. Конная прогулка с детьми в ЛФХ «Конный дворик».
- 4-е место. Новогодняя дискотека в клубе «Фараон» для ребят из организации «Солнечный круг».
- 3-е место. Мотошоу под окнами детской краевой больницы для детей, находящихся на карантине.
- 2-е место. Роупджампинг Михутки.
- 1-е место. Прыжок Михутки с парашютом.
Первой целью проекта было привлечь внимание к детям с особенностями развития. Михутка приходил к ребятам в больницы и детские сады, а также навещал дома. Но вскоре волонтеры начали расширять границы добрых дел. Сейчас добродушный медведь посещает дома для престарелых, устраивает поздравительные акции и детские праздники. Некоторые проекты стали уже постоянными: «Лучик эмоций», «Добрый дворик», «День рождения с Михуткой», «Михутка исполняет мечту».
Волонтеры проекта творят добрые дела не только в Барнауле, но и за пределами города. Косолапый мишка побывал в Кытмановском, Усть-Калманском, Алейском и других районах. В его планах — побывать везде в Алтайском крае.
Дмитрий,
участник волонтерского проекта «Михутка»:
Мы заряжаем людей добром, даем им возможность творить и быть частью добрых дел.
Что примечательно, проект работает инкогнито. О том, кто скрывается за маской медведя, знают только самые близкие люди. Волонтеры считают, что рассказывать о себе не стоит, ведь благотворительность любит тишину. Они говорят так: «Мы обычные мирские люди, наверно, даже не особо заметные в толпе, но с креативным мышлением. А когда мы перевоплощаемся в Михутку — все меняется».
Творить добро, не пользуясь деньгами
На сегодняшний день волонтерскому проекту нет аналогов в городе. Он отличается тем, что работает совершенно бесплатно. Михутку нельзя нанять, как аниматора, и он не берет оплату.
Для волонтеров проект не является профессиональной деятельностью, на которой можно заработать, ведь для этого у них есть обычная работа. Люди приходят сюда, чтобы помогать другим. Принцип безвозмездной помощи является ключевым в их работе. Многие организации помогают Михутке бесплатно. С проектом сотрудничали «Праздник в дом», «Шоу мыльных пузырей», а также фонд «Старость в радость».
Волонтерский проект не принимает денежные пожертвования и не собирает средства. Вместо этого он может принять участие в благотворительной акции и привлечь внимание людей к проблеме. Волонтеры объясняют свою позицию так.
Дмитрий,
участник волонтерского проекта «Михутка»:
У нас иные цели, мы помогаем людям стать частью жизни особенных малышей и их близких, дарим детям и их семьям возможность жить обычной жизнью. Радость, эмоции, счастье в детских глазах, благодарность души человеческой — вот настоящее.
Помочь Михутке можно по-разному: купить продукты для мероприятия, провести вместе с медведем мастер-класс для детей и взрослых, прочитать сказку в детском саду. Но денег он от вас не примет, как ни просите.
С таким мишкой не соскучишься
Волонтеры «Михутки» считают, что добрые дела могут быть разные: от помощи в трудной ситуации до создания хорошего настроения. Поэтому их деятельность очень разноплановая и креативная.
Например, в марте этого года Михутка поднялся на подъемном кране к детям из детской краевой больницы. Маленькие пациенты смогли «дать пять» через окно большому мишке и посмотреть на фокусы от иллюзиониста Виктора Першакова. А через месяц в эту же больницу Михутка приехал уже на мотоцикле вместе с мотокомандой Siberian Supermoto Riders CREW. Они устроили для ребят мотошоу, и даже медведь показал пару трюков.
Однако проект рассказывает общественности не обо всех своих мероприятиях. У «Михутки» существуют определенные правила, согласно которым он не делится всей информацией. Например, волонтеры не выкладывают в Instagram фотографии тяжелобольных людей, не афишируют посещение исправительных колоний.
Михутка не останавливается на достигнутом и старается дарить хорошее настроение всем барнаульцам. Он может подойти на улице к незнакомому человеку и обнять его, подарить девушкам в трамвае цветы в честь 8 Марта и даже станцевать с невестой. Так он спасает людей от негатива.
Но помимо этого, мишка занимается и экстремальным спортом. В августе 2018 года он прыгал с парашютом. Михутка признается, что это был для него самый запоминающийся поступок: «Эти эмоции не передать, тем более когда ощущаешь их через призму медведя». В том же году на Дне города он участвовал в силовом экстриме и поднимал автомобиль. А не так давно, в апреле этого года, стал роупджампером. И все это делали люди в костюме медведя.
Какого это — быть в шкуре медведя
За время работы проект сменил два костюма медведя. После каждого мероприятия костюм сушат и стирают по необходимости. В зимнее время плюшевая шкура медведя защищает от холодов, а вот летом волонтерам приходится непросто. В таком костюме сложно дышать, поэтому за время мероприятия роль Михутки могут исполнять несколько человек. Но несмотря на трудности, проект очень ценит данный образ.
Дмитрий,
участник волонтерского проекта «Михутка»:
Костюм мишки волшебный — в нем любой преображается и раскрывается.
Побывать в шкуре дружелюбного мишки может каждый. Волонтерский проект нередко одалживает костюм людям, которые хотят помочь другим. Михутка — это не конкретный персонаж, за которым стоит один человек, а собирательный образ.
Юлия Дильман