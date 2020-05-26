Это вам не цирк. Как простой медведь с Алтая делает счастливыми несчастных детей и больных взрослых

Плюшевый медведь из волонтерского проекта «Михутка» дарит хорошее настроение детям с особенностями развития. Не забывает и про престарелых. Михутка катается на мотоцикле, прыгает с парашютом, а к ребятишкам из детской краевой больницы поднялся на кране и «дал пять». Как проекту удается существовать без денег и кто скрывается в костюме медведя — в материале altapress.ru.

Протест равнодушию

Волонтерский проект «Михутка» появился в Барнауле два года назад и стал протестом так называемому общественному равнодушию. Символом борьбы с несправедливостью решили сделать большого улыбчивого медведя. Он такой же сильный, как герой из русских сказок, и готов прийти на помощь. Михутка — так зовут косолапого — помогает детям и взрослым самыми разными способами. Он может прийти в гости, устроить чаепитие и даже организовать настоящее мотошоу.

Топ-5 акций от волонтерского проекта 5-е место. Конная прогулка с детьми в ЛФХ «Конный дворик».

4-е место. Новогодняя дискотека в клубе «Фараон» для ребят из организации «Солнечный круг».

3-е место. Мотошоу под окнами детской краевой больницы для детей , находящихся на карантине.

находящихся на карантине. 2-е место. Роупджампинг Михутки.

1-е место. Прыжок Михутки с парашютом.

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

Первой целью проекта было привлечь внимание к детям с особенностями развития. Михутка приходил к ребятам в больницы и детские сады, а также навещал дома. Но вскоре волонтеры начали расширять границы добрых дел. Сейчас добродушный медведь посещает дома для престарелых, устраивает поздравительные акции и детские праздники. Некоторые проекты стали уже постоянными: «Лучик эмоций», «Добрый дворик», «День рождения с Михуткой», «Михутка исполняет мечту».

Волонтеры проекта творят добрые дела не только в Барнауле, но и за пределами города. Косолапый мишка побывал в Кытмановском, Усть-Калманском, Алейском и других районах. В его планах — побывать везде в Алтайском крае.

Дмитрий,

участник волонтерского проекта «Михутка»:

Мы заряжаем людей добром, даем им возможность творить и быть частью добрых дел.

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

Что примечательно, проект работает инкогнито. О том, кто скрывается за маской медведя, знают только самые близкие люди. Волонтеры считают, что рассказывать о себе не стоит, ведь благотворительность любит тишину. Они говорят так: «Мы обычные мирские люди, наверно, даже не особо заметные в толпе, но с креативным мышлением. А когда мы перевоплощаемся в Михутку — все меняется».

Творить добро , не пользуясь деньгами

На сегодняшний день волонтерскому проекту нет аналогов в городе. Он отличается тем, что работает совершенно бесплатно. Михутку нельзя нанять, как аниматора, и он не берет оплату.

Для волонтеров проект не является профессиональной деятельностью, на которой можно заработать, ведь для этого у них есть обычная работа. Люди приходят сюда, чтобы помогать другим. Принцип безвозмездной помощи является ключевым в их работе. Многие организации помогают Михутке бесплатно. С проектом сотрудничали «Праздник в дом», «Шоу мыльных пузырей», а также фонд «Старость в радость».

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

Волонтерский проект не принимает денежные пожертвования и не собирает средства. Вместо этого он может принять участие в благотворительной акции и привлечь внимание людей к проблеме. Волонтеры объясняют свою позицию так.

Дмитрий,

участник волонтерского проекта «Михутка»:

У нас иные цели, мы помогаем людям стать частью жизни особенных малышей и их близких, дарим детям и их семьям возможность жить обычной жизнью. Радость, эмоции, счастье в детских глазах, благодарность души человеческой — вот настоящее.

Помочь Михутке можно по-разному: купить продукты для мероприятия, провести вместе с медведем мастер-класс для детей и взрослых, прочитать сказку в детском саду. Но денег он от вас не примет, как ни просите.

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

С таким мишкой не соскучишься

Волонтеры «Михутки» считают, что добрые дела могут быть разные: от помощи в трудной ситуации до создания хорошего настроения. Поэтому их деятельность очень разноплановая и креативная.

Например, в марте этого года Михутка поднялся на подъемном кране к детям из детской краевой больницы. Маленькие пациенты смогли «дать пять» через окно большому мишке и посмотреть на фокусы от иллюзиониста Виктора Першакова. А через месяц в эту же больницу Михутка приехал уже на мотоцикле вместе с мотокомандой Siberian Supermoto Riders CREW. Они устроили для ребят мотошоу, и даже медведь показал пару трюков.

Однако проект рассказывает общественности не обо всех своих мероприятиях. У «Михутки» существуют определенные правила, согласно которым он не делится всей информацией. Например, волонтеры не выкладывают в Instagram фотографии тяжелобольных людей, не афишируют посещение исправительных колоний.

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

Михутка не останавливается на достигнутом и старается дарить хорошее настроение всем барнаульцам. Он может подойти на улице к незнакомому человеку и обнять его, подарить девушкам в трамвае цветы в честь 8 Марта и даже станцевать с невестой. Так он спасает людей от негатива.

Но помимо этого, мишка занимается и экстремальным спортом. В августе 2018 года он прыгал с парашютом. Михутка признается, что это был для него самый запоминающийся поступок: «Эти эмоции не передать, тем более когда ощущаешь их через призму медведя». В том же году на Дне города он участвовал в силовом экстриме и поднимал автомобиль. А не так давно, в апреле этого года, стал роупджампером. И все это делали люди в костюме медведя.

Какого это — быть в шкуре медведя

За время работы проект сменил два костюма медведя. После каждого мероприятия костюм сушат и стирают по необходимости. В зимнее время плюшевая шкура медведя защищает от холодов, а вот летом волонтерам приходится непросто. В таком костюме сложно дышать, поэтому за время мероприятия роль Михутки могут исполнять несколько человек. Но несмотря на трудности, проект очень ценит данный образ.

Проект «Михутка». Анна Зайкова.

Дмитрий,

участник волонтерского проекта «Михутка»:

Костюм мишки волшебный — в нем любой преображается и раскрывается.

Побывать в шкуре дружелюбного мишки может каждый. Волонтерский проект нередко одалживает костюм людям, которые хотят помочь другим. Михутка — это не конкретный персонаж, за которым стоит один человек, а собирательный образ.

Юлия Дильман