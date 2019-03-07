10 факторов, убивающих всякое желание хорошо работать

Мотивация сотрудников определяет их эффективность, но есть факторы, которые лишат мотивации даже самого целеустремленного работника. Эксперты «Дойче Велле» перечислили 10 таких факторов.

1. Отсутствие внимания со стороны начальства

Как давно шеф говорил вам спасибо хвалил ха то, что вы сделали? Чаще всего вам доставалось за просчеты и ошибки — это шеф всегда увидит. Но то, что ваши старания не замечают, убивает мотивацию.

2. Поток ненужной информации

Времени всегда не хватает. Но если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков, планерок и пятиминуток (которые обычно заканчиваются через час), то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решать важные задачи. Отсюда — чувство неудовлетворенности: весь день что-то делал, а видимых результатов нет.

3. Недостаток общения

Сообщение от шефа, письмо по электронной почте, записка на столе — это да. А вот живого общения становится все меньше. А без него сотрудники начинают ощущать себя потерянными.

На «Предпринимательском полигоне» в офисе «Аникса». Бийск , 13 октября 2018 года. Altapress.ru

4. Гласность , открытость

У вашего шефа много проблем, которые он решает в режиме нон-стоп: переселение персонала, создание нового отдела, новый график работы… Но если сотрудники узнают об этих решения постфактум и последними, и мотивация быстро испаряется.

5. Пессимизм

Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, зачем напрягаться?

6. Шеф-холерик

Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решение — это совсем не воодушевляет команду.

Офис digital-агентства Let`s Rock. Дмитрий Лямзин

7. Стресс

Когда у сотрудника при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувствовал неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

8. Неуверенность в завтрашнем дне

Если сотрудники все время вынуждены думать, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре уже и не мечтают, то в будущем они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

9. Кумовство

Вас давно должны были повысить, а обошел коллега — друг шефа? Премии достаются приближенным, а рядовым ничего не светит? Мотивация сотрудников, не попавших в число доверенных лиц, равна нулю.

Офис digital-агентства Let`s Rock. Дмитрий Лямзин

10. Зарплата

У сотрудников немецкой компании денежный фактор далеко не самый важный, на первом месте — возможность самореализации. Но не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе. Кстати, в России есть на этот счет поговорка, появившаяся еще в советское время: вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем.