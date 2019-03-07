10 факторов, убивающих всякое желание хорошо работать

1. Отсутствие внимания со стороны начальства
Как давно шеф говорил вам спасибо хвалил ха то, что вы сделали? Чаще всего вам доставалось за просчеты и ошибки — это шеф всегда увидит. Но то, что ваши старания не замечают, убивает мотивацию.
2. Поток ненужной информации
Времени всегда не хватает. Но если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков, планерок и пятиминуток (которые обычно заканчиваются через час), то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решать важные задачи. Отсюда — чувство неудовлетворенности: весь день что-то делал, а видимых результатов нет.
3. Недостаток общения
Сообщение от шефа, письмо по электронной почте, записка на столе — это да. А вот живого общения становится все меньше. А без него сотрудники начинают ощущать себя потерянными.
4. Гласность, открытость
У вашего шефа много проблем, которые он решает в режиме нон-стоп: переселение персонала, создание нового отдела, новый график работы… Но если сотрудники узнают об этих решения постфактум и последними, и мотивация быстро испаряется.
5. Пессимизм
Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, зачем напрягаться?
6. Шеф-холерик
Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решение — это совсем не воодушевляет команду.
7. Стресс
Когда у сотрудника при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувствовал неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.
8. Неуверенность в завтрашнем дне
Если сотрудники все время вынуждены думать, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре уже и не мечтают, то в будущем они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.
9. Кумовство
Вас давно должны были повысить, а обошел коллега — друг шефа? Премии достаются приближенным, а рядовым ничего не светит? Мотивация сотрудников, не попавших в число доверенных лиц, равна нулю.
10. Зарплата
У сотрудников немецкой компании денежный фактор далеко не самый важный, на первом месте — возможность самореализации. Но не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе. Кстати, в России есть на этот счет поговорка, появившаяся еще в советское время: вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем.