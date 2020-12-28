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Жизнь

«Фаллический каток» треснул из-за лютых морозов в Новосибирске

В Новосибирске из-за аномальных морозов треснул скандальный главный каток города возле оперного театра, пишет «КП-Новосибирск».

Каток. Новосибирск.
Каток. Новосибирск.
facebook.com/gelionsk.

Напомним, новосибирские власти второй год подряд заливают каток, против которого протестуют некоторые жители. Им не нравится внешний вид места для отдыха.

Накануне телеведущий Иван Ургант спросил у горожан, почему площадь, по которой гуляют мамы с колясками, летом не вызывает интереса, но только заливают водой, сразу всех это волнует.

И вот, когда столбик термометра опустился ниже 40 градусов, случилось радостное событие для всех противников катка — его закрыли из-за треснувшего льда.

Впрочем, как заявила начальник гордепартамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, ремонт затягивать не будут.

«Все работы мы планируем закончить сегодня. 29 декабря каток снова будет работать. Насколько мне известно, таких морозов больше не предвидится, так что в дальнейшем все должно быть в порядке», — отметила она.

Кстати, в Алтайском крае из-за лютых морозов замерзло оборудование на автозаправках.

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