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Жизнь

Фанатке баскетбола в голову влетел мяч. В честь этого выпустили 110 коллекционных карточек

В Канаде выпустили 110 коллекционных карточек с фото фанатки, которой в голову влетел мяч на бейсбольном матче. Об этом сообщает The New York Times.

Фанатки баскетбола в голову попал мяч.
Фанатки баскетбола в голову попал мяч.
Соцсети

Отмечается, что такое число карточек решили выпустить из-за того, что мяч, попавший в голову фанатки, летел со скоростью 110 миль в час.

Во время игры, которая проходила 17 мая, одна из болельщиц отвлеклась на разговор и не заметила, как мяч перелетел через защитную сетку и попал ей в голову. Об этом рассказала сама пострадавшая.

На стадионе женщине оказали первую помощь, после чего она решила вернуться на свое место и досмотреть игру. Однако после матча, когда отек на голове увеличился, она все же обратилась в больницу для проверки. К счастью, переломов у нее не обнаружили. Фанатка поделилась фотографиями с травмой в социальных сетях.

Фанатки баскетбола в голову попал мяч.
Фанатки баскетбола в голову попал мяч.
Соцсети

Пост девушки заметила компания Topps, занимающаяся производством коллекционных карточек. Представители компании связались с ней и попросили разрешения на выпуск серии карточек с ее фотографией.

Девушка согласилась, и в итоге компания напечатала 110 коллекционных карточек.

Помимо Topps, с девушкой связались представители «Блю Джейс». Они пригласили ее на следующую игру, а также подарили мяч с подписью Бо Бишеттора — игроком, после удара которого снаряд влетел в ее голову.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова залезла на пальму и заставила фанатов усомниться в своей трезвости.

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