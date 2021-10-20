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Жизнь

ФБР провело обыск в доме семьи российского миллиардера Дерипаски

ФБР закончило обыск в доме родных Олега Дерипаски, расположенном в США, передает РИА «Новости».

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Обыск в доме, где живет семья российского бизнесмена, закончился 19 октября. Примерно в 20:40 по местному времени. Продлился он больше 10 часов.

Около 15 ангелов Федерального бюро расследований поочередно вышли из двухэтажного особняка. Оттуда они вынесли «многочисленные коробки и чемоданчики» — их затем погрузили в припаркованные поблизости служебные внедорожники. Пояснять изданию, что находится в коробках, оперативники отказались. «Мы не готовы комментировать детали данного дела», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в апреле 2018-го Дерипаску и контролируемые им компании внесли в черный список SDN. Активы его фигурантов в стране блокируют, а бизнес с ним запрещают.

В 2019 году миллиардер Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона — чтобы добиться блокировки наложенных на него санкций.

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