ФБР провело обыск в доме семьи российского миллиардера Дерипаски

Обыск в доме, где живет семья российского бизнесмена, закончился 19 октября. Примерно в 20:40 по местному времени. Продлился он больше 10 часов.

Около 15 ангелов Федерального бюро расследований поочередно вышли из двухэтажного особняка. Оттуда они вынесли «многочисленные коробки и чемоданчики» — их затем погрузили в припаркованные поблизости служебные внедорожники. Пояснять изданию, что находится в коробках, оперативники отказались. «Мы не готовы комментировать детали данного дела», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в апреле 2018-го Дерипаску и контролируемые им компании внесли в черный список SDN. Активы его фигурантов в стране блокируют, а бизнес с ним запрещают.

В 2019 году миллиардер Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона — чтобы добиться блокировки наложенных на него санкций.