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Феминистка облила отбеливателем пассажиров метро, сидящих с широко раздвинутыми ногами

Активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк устроила в метро акцию «против раздвинутых ног».

Новосибирское метро.
Новосибирское метро.
Слава Степанов

По словам девушки, такая поза мешает другим пассажирам. «Жертвами» стали 70 мужчин, которые сидели с широко расставленными ногами. Активистка облила их брюки смесью отбеливателя с водой.

«Мужчины, демонстрирующие свою „альфасамцовость“ в метро при женщинах и детях, достойны презрения. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл», — прокомментировала Анна Довгалюк.

Пользователи интернета раскритиковали акцию и назвали ее аморальной.

По мнению психологов, есть несколько причин, почему мужчины занимают такую позу. Одна из них — особенности физиологии. Также задействовано подсознание — в такой позе мужчина чувствует себя более могущественным и значимым. Кроме того, в числе возможных причин называются желание показать, что пассажир не рад соседству или привлечь к себе внимание.

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