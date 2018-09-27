Феминистка облила отбеливателем пассажиров метро, сидящих с широко раздвинутыми ногами

По словам девушки, такая поза мешает другим пассажирам. «Жертвами» стали 70 мужчин, которые сидели с широко расставленными ногами. Активистка облила их брюки смесью отбеливателя с водой.



«Мужчины, демонстрирующие свою „альфасамцовость“ в метро при женщинах и детях, достойны презрения. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл», — прокомментировала Анна Довгалюк.



Пользователи интернета раскритиковали акцию и назвали ее аморальной.

По мнению психологов, есть несколько причин, почему мужчины занимают такую позу. Одна из них — особенности физиологии. Также задействовано подсознание — в такой позе мужчина чувствует себя более могущественным и значимым. Кроме того, в числе возможных причин называются желание показать, что пассажир не рад соседству или привлечь к себе внимание.