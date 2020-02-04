Феминистки Новосибирска провели пикеты после убийства беременной женщины

В Новосибирске после убийства женщины, которая находилась на восьмом месяце беременности, феминистки вышли на улицу в поддержку закона о домашнем насилии, сообщает « Сибирь. МБХ медиа ».

Напомним, ранее в Омске задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей беременной сожительницы. После нападения он покинул Новосибирскую область и скрывался в одной из омских гостиниц.

15 января женщина написала заявление в полицию. Мужчина дал объяснение, что не собирается преследовать возлюбленную. Однако накануне убийства он ударил ее в присутствии участкового. Бездействие полиции потребовала проверить депутат Госдумы Оксана Пушкина.

3 февраля феминистки Новосибирска вышли на одиночные пикеты за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Как рассказала изданию одна из участниц, толчком стала критика закона со стороны чиновников.

«Пока в Заксобрании выносили закону вердикт как „антисемейному“ и „против любви“, беременная Наталья умирала от рук своего бывшего сожителя. Закон, критикуемый в Заксобрании, предполагает в том числе создание убежищ для нуждающихся жертв и выписку охранных ордеров. Если бы он действовал, Наталья, вероятно, была бы жива», — уверена активистка.

Отмечается, что к девушке во время одиночного пикета подошел полицейский и увел на ближайший пост.

Позже она рассказала, что полицейский решил пробить ее по базе на предмет розыска.