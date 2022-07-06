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Жизнь

Фильм «Бэтмен» начали показывать в барнаульском кинотеатре «Пионер»

Фильм «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза начали показывать в «Пионере» в Барнауле. Сеансы появились в расписании на сайте кинотеатра.

Бэтмен
Бэтмен

Ранее altapress.ru сообщал, что сеть кинотеатров «Киномир» не успели получить лицензию на показ ленты, а демонстрировать его нелегально сеть отказалась.

То же самое касалось голливудских новинок («Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Топ Ган: Мэверик»). Однако эти фильмы в барнаульских кинотеатрах так и не появились.

«Бэтмена» в торговом центре «Пионер» показывают три раза в день — в 14:00, 17:30 и в 20:55 в формате 2D. Билет стоит от 280 рублей.

Напомним, Warner Bros отменил прокат «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в России за два дня до премьеры, которая должна была состояться 2 марта.

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