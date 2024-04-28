Фитнес-тренер назвала несколько простых способов избавиться от жира

22-летняя фитнес-тренер Лиззи Хай из Великобритании рассказала о приемах, которые помогут сбросить лишний вес. Ее советы публикует Daily Star.

Прежде всего, девушка порекомендовала добавлять к обычному ежедневному расстоянию, которое человек проходит, дополнительные 3000 шагов. Например, она стала ходить пешком из дома до спортзала, чтобы увеличить физическую нагрузку.

Кроме того, она обратила внимание на важность кардиоупражнений и работы с корпусом.

Также Хай посоветовала уменьшить потребляемые калории на пару сотен. Однако стоит сохранять уровень белка, чтобы не допустить потерю мышечной массы.

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